〈南部〉中華電信499之亂 24門市「超時」罰百萬

2018-05-16

〔記者黃良傑／高雄報導〕中華電信四九九之亂，高市勞工局針對旗下廿八家直營服務中心勞檢，竟只有四家守法，廿四家違規的項目都是「正常工時連同延長工時超過十二小時」，違規情形嚴重，決定開罰一百萬，另宏華國際也隨中華起舞，違反工時規定，同步開出一百萬罰款。

僅仁武、甲仙、鳳山、九曲堂4家守法

中華電信守法的直營店四家，分別為仁武、甲仙、鳳山、九曲堂直營服務中心，其餘廿四家全違反勞動條件，但百萬罰款對中華電信猶如九牛一毛，平均每家店只罰四萬一六六七元，不免令人質疑「雷大雨小」。

高資費老客戶建議勞工局應對廿四家違規門市各開罰一百萬，可讓國庫一次進帳二千四百萬元，才對得起中華電信血汗勞工，真正嚇阻違規，否則等同變相鼓勵另四家良店也來違規。

勞工局解釋礙於行政法規限制，廿八家直營分店需視為同一家事業單位，只能罰中華電信一百萬，無法對廿四違規門市各罰百萬。

勞工局強調，昨天是「四九九優惠」活動最後一天，勞檢人員仍不會鬆懈，持續稽查勞檢，若再查獲違規，會再開罰百萬元；勞工局於前天再度派員到武慶等門市稽查，發現勞工超時工作情形未改善，讓勞工正常工時連同延長工時超過十二小時，置勞工於過勞之風險，依法裁罰一百萬元。

此外，勞工局就目前所取得事證，發現由宏華國際承攬的中華電信三多服務中心於限期方案期間，也有多日使勞工正常工時連同延長工時超過十二小時，同時裁罰宏華國際一百萬元。

據了解，中華電信四九九之亂，各縣市勞工局紛紛對中華電信開罰百萬，中華電信未來仍可主張同一事業體僅能罰一次，但高市勞工局堅持各地方政府有裁罰權責，中華電信若提訴願，將會交由法院裁定。