〈北部〉佐倉步道上方崩塌 林務局：暫無危害

2018-05-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市郊佐昌步道上方山區因震後崩塌，大面積黃土碎石裸露在翠綠植披間的景象，一度令當地居民憂心忡忡，林務局花蓮林區管理處展開調查後，發現新生崩塌面積約一千五百廿平方公尺，距離最近社區達六百五十公尺遠、佐倉步道也有二百六十公尺，對下游社區民眾及遊客暫無危害。

花蓮林管處指出，十一日會同專家學者現場勘查崩塌地形後，測量出新生崩塌處屬表層風化破碎岩層鬆動，崩塌坡面距離最近社區仍有一段距離，若再發生崩塌，掉落土石不會直接影響民宅及步道遊客。

針對民眾擔心崩落土石若遭豪雨沖入八堵毛溪，恐造成溪床堵塞、溪水溢堤漫流等災害疑慮，花蓮林管處調查後發現，崩落土石量約一千五百立方公尺，堆積於坡腳，呈現穩定狀態，雖距離八堵毛溪僅八十公尺，但堆積土石無朝野溪方向推移趨勢，因此無阻礙水流條件。

花蓮林管處指出，後續將密切觀察並進行更詳細的調查工作，待完成後，視情形編列預算治理。目前已辦理八堵毛溪清疏工作，並加強護岸工程，盼能擴大排洪斷面，降低洪水溢流風險。

因颱風季節即將到來，八堵毛溪為花蓮縣境內的土石流潛勢溪流，水土保持局花蓮分局調降土石流警戒值六百mm（毫米）為五百mm，未來如遇大型降雨事件，籲請民眾配合相關單位，執行疏散避難工作。