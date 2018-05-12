〈北部〉挺過2震 明禮國小復植榕樹慶120歲

2018-05-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市明禮國小位於「米崙斷層」帶上，自日治時期創校以來，歷經二次大地震後仍屹立不搖，百名師生昨早舉行創校一百廿週年慶，一起復植代表勇敢、希望的二棵榕樹，並在一旁埋下「夢想時空膠囊」，期待乘載師生祝福再挺百年。

明禮國小是花蓮歷史最悠久的小學之一，一八九七年、明治卅年創校，初稱「台東國語傳習所奇萊分教場」，一九○五年遷至現址後，設立「花蓮港公學校」，直至一九六八年改名為「明禮國民小學」；因位處「米崙斷層」上，挺過無數次地震，一九五一年花蓮大地震、今年二○六地震更在校園留下「傷痕」。

校園留震痕 作為防災活教材

目前校園內仍有一九五一年震後留下寬約卅公分、長逾十公尺的震痕；今年二○六地震，距離倒塌的統帥大飯店僅三百公尺，校內雖部分地面隆起、牆面剝落，但主建築結構安全無慮，校長蕭美珍打算保留部分震後災況，作為防災活教材，為校內歷史悠久的「防震史」再添新頁。

「挺過震災再次重生！」蕭美珍說，二○六震後為花蓮帶來不小傷害，但也慶幸明禮校區安然挺過並慢慢復建中，期盼透過一百廿週年校慶，重新帶著孩子關心這塊土地，榕樹復植計畫讓因褐根病消失的榕樹可以重現風采。

埋時空膠囊 相約6年後重啟

她說，校友集資移植兩棵樹齡逾廿年的榕樹，由師生一起復植，並在兩樹中間，埋下代表希望的「夢想時空膠囊」，還與學生相約六年後重啟，分享彼此的願景及祝福，更期待不久榕樹就能健康地開枝散葉，屆時將邀請孩子為老樹命名。

就讀六年忠班的學生尤俐雯說，地震後，校園、大地像是受傷了，到處都有恐怖的龜裂痕跡，希望放入時空膠囊內的祝福及願望，能在老榕樹的陪伴照顧下一一實現，讓花蓮變得更好，不再受地震傷害，也期許自己快快長高，保護更多人。