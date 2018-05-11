〈南部〉賣場購地為鄰 中央市場攤商憂衝擊

2018-05-11

東縣府：自由競爭未必受影響

〔記者張存薇／台東報導〕台東市中央市場前精華土地經縣府標售，由大型連鎖超商以三億元買走，傳統攤商憂生意將受影響，議員林參天、洪宗楷昨天在議會質疑，縣府標售前未先做好評估，台東土地都被大財團買走、壟斷，地方民眾怎麼競爭、做生意？財政及經濟發展處長盧協昌表示，台灣是自由競爭市場國家，傳統市場生意應不至於受影響。

標售8次 逾3億元賣出

中央市場前縣有土地約四百五十四坪，縣府四月底第八次標售，終於有「全聯實業股份公司」以三億零八萬八千八百八十九元得標，預計將開設附有生鮮區的大型超商。

林參天說，現在政治氛圍及景氣都不佳、經濟萎縮，這塊土地從一開始的每坪八十七萬、降到現在的六十六萬元賣給大財團，要開大型生鮮超市，中央市場的攤商情何以堪？怎麼和連鎖超商競爭？

議員批未評估、輔導改善

洪宗楷表示，縣府周邊到中央市場停車空間非常不足，縣府應該提出解決方案，但卻把周邊另一塊土地以設定地上權方式租給飯店七十年、現在又賣掉中央市場前土地，中央市場傳統攤商憂心生意受衝擊，質疑縣府在標售前未做好相關評估，也應該輔導中央市場改善環境。

盧協昌表示，精華區土地作為停車場對整體發展不一定有利，縣府目前已在中央市場周邊清出部分土地作為停車場，可視未來區域發展規畫停車場。此外，台灣是自由競爭市場，全聯在市區多數已設據點，不一定會影響到中央市場生意。

中央市場議題也在網路引發熱議，民眾普遍支持良性競爭，較多數的網友支持到傳統市場買菜、但飲料零食可以在全聯買，也有部分民眾認為連鎖超商整齊乾淨、中央市場只做半天生意，下午以後可以到全聯買菜，有的網友則認為哪邊價錢便宜就去哪邊買。