〈南部〉南迴溪流復育有成 毛蟹數量大增

2018-05-08

手掌般大毛蟹現身

〔記者陳賢義／台東報導〕八八風災的摧殘造成台東南迴溪流地形地貌大變動，嚴重破壞魚蝦蟹生態，昔日金崙溪毛蟹「百萬大軍」溯溪回娘家壯觀陣仗不再，達仁鄉公所年度盛事「毛蟹季」也因此停辦多年；歷經近十年的復育，毛蟹量逐年增加，尤其在清明節過後更是產季，補蟹好手各有「秘密基地」，只要雷聲轟隆作響，就會前往放置竹籠補捉，收穫頗豐，還有人捕捉到多隻如成人手掌般大的毛蟹，驚呼連連。

短暫封溪加捕捉驟減

復育南迴線各溪流魚蝦蟹生態，台東縣政府曾在二○一四年到二○一六年四至五月間公告封溪，封溪令解除後開放捕撈，但昔日「毛蟹大軍回娘家」的大場面仍不復見，地方民眾憂心八八風災後造成各溪流地形、地勢大變動，短暫封溪未能產生預期效能，所幸在各部落族人的共同維護下，驟減的捕捉或民眾動員護溪管制，魚蝦蟹生態逐漸回復。

「很久沒捉到這麼大隻的毛蟹了。」好手阿智說，八八風災後，想在溪裡捕捉到毛蟹的機率少之又少，如拳頭般大的更是不可能，日前雷聲作響，特別前往「秘密基地」放竹籠，隔早收成，結果讓人大吃驚，每個竹籠都捕捉到了近卅隻毛蟹和許多溪蝦，放生小蟹仍舊收穫滿載，還有好幾隻大如成人拳頭，立馬帶回和親朋好友大啖美味。

補貼家用 排灣族人收穫豐

南迴偏鄉的工作機會欠缺，捕撈日本禿頭鯊和毛蟹是許多排灣族人補貼家計的來源，南迴地區包括知本溪、太麻里溪、金崙溪、大竹高溪、大武溪及安朔溪等主要溪流，每逢清明節過後，就是毛蟹「大出」時節。「毛蟹量大增，可見溪流生態復育成效有成。」排灣族人嚕瓦說，每一個竹籠近卅隻進帳，放生殼體不及十公分的小蟹，還有十幾隻，肉質緊實鮮甜，收穫量彷彿又回到以往，目前市售價格大隻毛蟹一斤六百至六百五十元，中型一斤也有三百至四百元的行情，愈接近颱風季節，毛蟹體型就愈大隻。