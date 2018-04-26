〈北部〉《桃園》藻礁保育挨批 鄭文燦：未允全劃保護區

2018-04-26

鄭文燦指承諾是「觀新」 非全數

〔記者陳昀／桃園報導〕中油公司將在觀音區大潭觀塘海岸興建第三天然氣接收站，因環保署廿七日召開的第三次專家會議不開放旁聽，引發環團不滿。搶救大潭藻礁行動聯盟昨在立法院召開記者會，直批民進黨選後態度丕變，矛頭更指向市長鄭文燦；鄭文燦對此嚴詞否認，表示他過去承諾的是保護「觀新藻礁」，而非不同區塊的「大潭藻礁」，也從未允諾將廿七公里海岸線全數劃入保護區，選前選後態度都一致。

環團護「大潭」 抵制中油接收站

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，大潭藻礁是一級保育類動物「柴山多杯孔珊瑚」棲息地，是全球獨特的藻礁生態系；他說，中油興建的天然氣接收站頂多使用四十年，呼籲民進黨政府另覓替代地點，否則年底選舉將發起抵制民進黨。

潘忠政說，鄭文燦於二○一二年擔任民進黨桃園市黨部主委時曾簽署保護觀新藻礁承諾書，且二○一四年環團抗議亞東石化在觀音大堀溪出海口施作臨時碼頭、破壞藻礁生態，當時競選市長的鄭文燦也前往聲援，承諾當選後要推出「海洋白皮書」保護藻礁，他相信雙方當時的共識是，「只要有藻礁，就值得永存」。

鄭指當選後 市府投入藻礁巡護

鄭文燦強調，他當選後，市府對污染管制、藻礁巡護都投入大量人力及預算，也研議依「文化資產保存法」，將觀新藻礁保護區指定為自然地景。

鄭文燦說，市府曾委託中央大學進行大潭地區藻礁調查，雖發現藻礁地形，但活體藻礁數量不多，調查報告因此未建議設為藻礁保護區，而是以「加強多元生態保育措施」為結論，市府也將報告提交給台電、中油、經濟部、環保署、農委會等相關單位參考；海岸管理處補充說，大潭藻礁區是否有「柴山多杯孔珊瑚」棲息，農委會正進行生態調查，明年三月將有初步結果，而第三天然氣接收站的環評案也還在環保署審查。

環團指「大潭」比「觀新」更壯闊

對此，潘忠政認為鄭文燦的說法根本是轉移焦點，若到現場看會發現，大潭藻礁比觀新藻礁更加壯闊，但多年來環團多次陳情，農委會與市政府都是推託敷衍。他感嘆說，這就是市府瀆職，因為只要民眾陳情，都應該啟動文資保護程序，真的必須駁回再駁回，而市府現在的態度，不禁讓人懷疑背後藏著「魔鬼的交易」，更是「財團治國」。