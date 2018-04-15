〈北部〉焚化爐歲修 竹市環局︰無關政治

2018-04-15

〔記者黃美珠、王駿杰／新竹報導〕無黨籍新竹縣議員邱振瑋，昨天質疑新竹市焚化廠的焚化爐去年底歲修後現在又停爐，是以政治力介入，讓藍色執政的新竹縣呈現「連垃圾問題都搞不定」的狀態，「暗助」年底選舉的綠營參選人。

對此，新竹市環保局長江盛任說，焚化爐歲修本來就會停止部分垃圾量進場，這無關政治。環保署曾於一○四年協調新竹縣的垃圾問題，談定垃圾量以兩百一十噸為標準，六十噸運向苗栗縣竹南焚化廠，一百五十噸送進新竹市焚化廠，竹南焚化廠要求燒垃圾留下的底渣到一定的量需由新竹縣回運，但新竹市從來未有類似要求，一直協助處理新竹縣的垃圾底渣，已展現最大誠意。

新竹縣環保局表示，桃竹苗三縣市的焚化爐每年歲修兩次，上半年輪流在三月下旬到五月底進行。苗栗縣竹南焚化廠的焚化爐剛歲修完但啟爐不順，暫時無法進場，預估十八日後恢復正常。目前輪到新竹市焚化爐歲修，因設備老化需較長時間保養。

邱振瑋憂心新竹縣各鄉鎮市的垃圾十一日起又開始堆置了，寶山鄉等無處堆置的鄉鎮該如何是好？

新竹縣長邱鏡淳對「政治力介入垃圾處理」的說法表示「不予置評」，但他說，新竹市民喝的水源來自新竹縣，雖然新竹縣無自有垃圾處理設施，不得不暫時堆置，但一定會做好相關防護機制。