低壓帶籠罩！今各地天氣不穩 中部以北午後雨下到入夜

今日中南部地區及澎金馬不定時有局部短暫陣雨或雷雨，各地也須慎防午後雷陣雨，雨勢可能持續入夜。（資料照）

2024/08/15 06:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，台灣仍處於大低壓帶中，天氣不穩定，環境偏西南風，中南部地區及澎金馬不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其中在南部地區有機會發生局部大雨，各地也須慎防午後雷陣雨，雨勢可能持續入夜。

氣象署表示，中午過後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，尤其中部以北地區及東半部山區雨有可能出現局部大雨或豪雨，午後雨勢有可能持續到晚上，民眾外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。

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今日氣溫方面，各地高溫普遍為32至34度，白天沒下雨時感受稍悶熱，外出活動要記得多補充水分並做好防曬。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。

週五、週六（16日、17日）低壓帶影響，環境吹西南風，位於迎風面的中南部地區及澎金馬不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其中在南部地區有局部大雨，其他地區則為多雲。午後各地有局部短暫雷陣雨，有局部大雨或豪雨。

週日至下週二（18日至20日）低壓帶持續影響，西南風再增強，中南部地區雨勢再增加，降雨時間拉長、範圍增廣，整日有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區有局部豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，且午後有局部大雨。此外，澎金馬地區也易有對流發展，造成短暫陣雨或雷雨；此時適逢年度大潮，沿海低窪地區易有局部積淹水等現象，請民眾多留意。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 27 ~ 33 27 ~ 32 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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