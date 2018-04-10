〈北部〉增建東澳至南澳隧道 陳金德力推

2018-04-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕清明連假首日，蘇花公路及蘇花改從清晨塞到深夜，公路總局分析其中原因，認為是東澳到南澳彎道多、速限低，且當天有十起事故是釀成塞車主因。宜蘭縣代理縣長陳金德昨強調，要減少塞車，增建東澳至南澳隧道工程有必要性，中央應審慎評估。

蘇花改蘇澳到東澳段，清明連假首日碰到通車以來最大車流量，蘇花公路也湧現車流，兩路線當天南下車流量高達二萬五千輛次，車流從蘇澳塞至東澳。

未納入蘇花改的蘇花公路東澳至南澳路段，速限四十公里；蘇花改速限六十公里。車輛出蘇花改後與蘇花公路銜接；車輛湧入、速限驟降，造成車流嚴重回堵。公路總局四區處處長李順成坦言，這段路（蘇花公路東澳至南澳段）確實是蘇花最大交通瓶頸。

代理縣長陳金德主張，蘇花公路東澳至南澳，應納入蘇花改工程增建隧道打通，才不會讓車流都擠在這個路段。

至於蘇澳外環道塞車問題，交通部雖規劃在國五新設閘道與台九線銜接，讓往花蓮車輛不用在新馬陸橋停等紅綠燈。但陳金德認為，交通部預估七年才能完成，真的太久了，會向中央反映，希望加快工程速度。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰認為，蘇花公路為單線道，車道有限，蘇花改與蘇花公路車流在東澳匯聚，碰上連假車流多時，塞車狀況很難避免，為減少塞車，相關號誌交控因隨時因應交通流量調整，塞車前就做好準備，而不是車流壅塞才控管。