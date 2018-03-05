〈北部〉新竹市頭前溪河濱公園建棒球場 月中動工

2018-03-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕回應新竹市棒球團體苦嘆棒球比賽場地不足訴求，新竹市府決定在頭前溪河濱公園新設簡易棒球場，減輕虎林棒球場每年近四百場賽事的負荷量，並提升新竹左岸運動休憩功能，三月中動工，年底完工，讓球團及棒球隊可以盡情運動、比賽。

解決球場不足問題 年底完工

新竹市府將在頭前溪河濱公園內新闢棒球場，現有狗狗公園則會遷到頭前溪橋下旁，改設標準規格棒球場，面積超過一萬平方公尺，場內除有內野紅土區，場外也配合設置球員休息區、裁判休息棚暨紀錄台、觀眾看台區及兩座牛棚，且為了提升民眾遊憩運動意願，也會增設停車空間，沿台六八線旁設置兩百一十五格汽車停車格，棒球場附近則設四○八個機車格，提高民眾到運動公園運動的方便性。

市長林智堅說，為提升新竹市運動環境與風氣，上任後持續營造優質棒球比賽與練習場地，第一年將眷改荒廢地改造為虎林棒球場，近年則成功爭取教育部補助，改善東園國小棒球場，整建香山高中打擊練習區、西門國小棒球場。

頭前溪畔目前共有四座壘球場，供休閒運動使用，市府將在新竹左岸新闢棒球場，持續扎根棒球運動。除硬體設備，市府也投入多項資源，厚植新竹市三級棒球的發展。

包括推動中小學社區社團學生棒球發展計畫與棒球扎根計畫，也辦理台日少棒錦標賽，同時將棒球重點學校成德高中、東園國小增聘棒球專任運動教練，系統性訓練培育球員實力。