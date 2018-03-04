〈中部〉台灣燈會1晚逛不完 建議遊賞2至3天

2018-03-04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕二○一八台灣燈會於三月二日元宵節正式點亮主燈後，十八個燈區分布嘉義縣縣治特區、太子大道到故宮南院，面積超過五十公頃，許多遊客賞燈走到「鐵腿」頻喊累，縣府建議遊客，有計畫的分次旅遊或依照喜好賞燈，避免掃興。

台灣燈會自二月十六日開放以來，不少遊客說，燈區大又分散，一晚逛不完。林姓遊客日前與家人從太子大道北端往南，卻先看到一堆行動支付攤販，沒看到幾座燈，除主燈區及祈福護台灣燈區，其他燈區作品大多相隔很遠，逛到軟腳。

至11日前 天天有表演節目

縣府新聞行銷處長李雅貞說，此次燈會面積堪稱史上最大的燈區，一晚很難走完，建議分兩、三天玩或挑選燈區觀賞，表演分為縣府舞台、主燈區舞台及故宮南院舞台，至三月十一日燈會結束前，每天有表演節目。

她建議，喜好新科技或裝置藝術遊客，可從太子大道往南逛科技嘉藝燈區、主燈區，再轉向農創再生燈區、綠能燈區、企業燈區及嘉藝悸動燈區等；愛好傳統花燈遊客，可先從故宮南院欣賞國際暨友誼城市燈區、水上燈區及水影舞集，走太子大道到主燈區及祈福護台灣燈區，欣賞傳統工藝之美。

李雅貞說，燈會期間故宮南院展廳延長開放到晚上九點，親子旅遊可先到故宮南院，小朋友在兒童創意中心遊玩，大人去看展覽，傍晚到國際暨友誼城市燈區、水上燈區並欣賞水影舞集，再到太子大道科技嘉藝燈區二三五大樂園、主燈區及祈福護台灣燈區。

縣府選出八大美燈 推薦必看

縣府選出八大美燈推薦遊客「必看」，玩GO嘉義燈區「人在艸木間」、「海波浪」、「TransLight」和「森林之泉」，懸空藝術燈區的「1. 26」、宮迎嘉賓燈區的「漂」、嘉藝悸動燈區的「流動光景」、「同憶共鳴」。

「巨星之夜」 簡文秀昨晚演唱

另，祈福護台灣燈區由中華國際嘎檔巴佛教協會設置的藏傳佛教嘎檔燈區，昨晚舉辦「巨星之夜」音樂會，邀請聲樂家簡文秀演出，她演唱多首拿手的台灣歌謠，讓台下觀眾聽得如癡如醉，大家並祈願新的一年平安順利。