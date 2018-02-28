〈南部〉解50年沈痾 恆春打通兩計畫道路

2018-02-28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕歷史悠久的屏東恆春古城，鎮內有不少早年的計畫道路無法開通，恆春鎮公所經過近兩年努力，成功打通恆西路連接德和里、文化路連結南門路的區域，至少千人獲得便利通道，已經陸續完工準備通車，盼讓鎮民通行權益更受保障。

兩年努力 地上物補償談妥

貫穿台二十六線，連接恆春鎮內及德和里地區的恆西路，長久以來都使用一條彎曲的小路通行，原都市計畫的道路用地，因為地上補償程序繁雜，近五十年來鎮公所始終難以妥善處理。

另一條連接文化路、通往恆春國中側門、銀行、國稅局的南門路，同樣因為兩戶人家的地上物補償談不攏，造成洽公車輛總是擁擠，居民無奈多年，這幾天完成道路雛形，不少民眾已急著體驗便利。

陸續通車 紓解周邊車潮

能夠打通兩條棘手道路用地，恆春鎮長盧玉棟說，恆西路這段一百五十公尺、寬十二公尺的道路，因為地上物共十六人持有，還有兩人在美國定居，幾十年來始終難以處理，經鎮公所人員積極聯絡海內外所有地主，在縣府及營建署協助下，工程及補償共約一千六百萬元順利談妥後開通。

盧玉棟表示，另一條連接文化路的南門路東側路段，是通學、洽公的重要通道，經過長期協調，取得兩名地主的同意拆除讓道，年後完工後，可望紓解周邊車潮，降低廢棄屋舍的治安死角。