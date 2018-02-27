〈中部〉貓羅溪蓋橡皮壩 明年來玩立式划槳

2018-02-27

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府配合燈會舉行，於貓羅溪水域試辦ＳＵＰ立式划槳體驗活動，縣長林明溱昨在縣務會議表示，計畫明年於該水域設置橡皮壩，調節水流，並於非防汛期開放讓民眾從事立式划槳等水上活動，讓貓羅溪繼日月潭之後，成為縣內另一處可從事水上休閒運動的好去處。

投縣府打造水上休閒新亮點

貓羅溪流貫南投市，目前在兩岸河堤早有規劃自行車道，常有民眾在河堤上從事騎乘自行車、跑步或散步等休閒活動。因此，近兩年的南投燈會，縣府為善用河岸景觀資源，都選擇在靠近溪畔的會展中心與沙雕文化園區舉行，今年還斥資六千萬元，打造連接兩個展區之間的人行景觀橋，同時於此河域的高灘地設置花海及水舞區，讓燈會活動更多元、更有看頭。

夜晚ＬＥＤ燈光影 如夢似幻

此外，縣府也在靠近水舞區的水域，試辦可以鍛練核心肌群的ＳＵＰ立式划槳免費體驗活動，尤其晚上多艘划槳浪板同時開啟水下ＬＥＤ燈光後，七彩的漸層光影如夢似幻，相當美麗。

縣長林明溱表示，他親自體驗立式划槳後覺得很好玩，安全性也高，體驗過的民眾反映也不錯，因此他計畫明年會同河川局，在該水域規劃設置橡皮壩攔河堰，調節水流，並於非防汛期開放讓民眾從事立式划槳等水上活動，加上行政院前瞻基礎建設計畫，南投縣已提出貓羅溪中游段生態及生活廊道重生等計畫，一旦爭取到經費，貓羅溪從水質到整體景觀將改頭換面，將更適合從事水上休閒運動，相信屆時貓羅溪將成為中部民眾遊憩觀光的新亮點。