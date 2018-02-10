〈南部〉破冰！13日起持悠遊卡 可搭輕軌

2018-02-10

高捷車站 可進行人工加值服務

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌不能刷悠遊卡的爭議落幕！高雄捷運與悠遊卡公司破冰合作，宣布從二月十三日起，乘客在高雄捷運車站都可使用悠遊卡進行人工加值服務，也可持悠遊卡搭乘輕軌，並預計今年五月底前，可租借公共腳踏車City Bike，完成高捷多卡通的最後一塊拼圖。

由於對加值機設置分攤比例認知不同，悠遊卡公司遲遲未在高捷系統內建置加值服務，高捷公司去年十月考量高雄輕軌站未設加值機，為避免持悠遊卡民眾搭乘輕軌時，因餘額不足而未能享有轉乘優惠，因此排除悠遊卡在輕軌系統使用，引爆高捷與悠遊卡公司的口水大戰。

高捷公司昨宣布，經中央交通部及地方主管機關介入協調，高捷與悠遊卡公司各退一步達成共識，決定從二月十三日起，高捷各站服務台都能提供悠遊卡人工加值服務，悠遊卡持卡人同日起也可持卡搭乘高雄輕軌。

5月底前 將可租借City Bike

高捷公司正積極趕工，預計今年五月底前，全面開通高雄捷運機器加值服務，持悠遊卡也可租借高雄市公共腳踏車City Bike，完成高捷多卡通的最後一塊拼圖。

高捷公司強調，二月十三日起，民眾持悠遊卡也可搭乘高雄輕軌，無須再到輕軌車站月台購買單程票。

高捷公司提醒民眾，農曆春節期間，高雄輕軌將湧入大批人潮，請民眾持一卡通、有錢卡及悠遊卡搭乘高雄輕軌，配合高雄市冬季大眾運輸免費搭措施，二月二十八日前都免費搭乘輕軌。

外界關心當初引爆爭議的二千九百萬元高捷加值設施建置費，最後如何分攤？高捷公司強調，已簽訂保密協定，不會公布。