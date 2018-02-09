〈台北都會〉河濱單騎微旅行 悠遊藍色水路

2018-02-09

〔記者黃建豪／台北報導〕歷經為期一週以上的寒流後，北部地區氣溫預估在十三日以後回溫，除了走訪景點、商圈外，趁著回溫郊外踏青、闔家騎著自行車欣賞美景也是一項好選擇。而台北建置數百公里的自行車道中，首推難度較低的河濱自行車道，可欣賞基隆河岸景致的大佳碼頭自行車道、一覽自然風貌的關渡自行車道都是相當推薦，若想來趟人文古蹟之旅，還可走訪大稻埕碼頭，甚至搭上渡輪體驗藍色水路悠遊淡水河。

親子共遊 河濱單騎難度低

河濱自行車道不僅大多車道平坦、交通方便，且河濱沿岸公園多、水色景致宜人，相當適合親子共遊，在台北捷運關渡站、關渡自然公園周邊都能找到自行車租借站，從關渡宮往貴子坑方向騎乘，沿途視野遼闊，可欣賞淡水河以及自然公園內的水鳥保護區，或造訪有三百四十年以上歷史的關渡宮。

或來到象徵老台北的大稻埕，在大稻埕碼頭可隔著淡水河遠眺三重市區景致，往南騎乘會一路行經華江雁鴨公園、馬場町紀念公園，可沿著新店溪一覽萬華河岸風貌，往北則可順著淡水河抵達社子島南岸，不到兩公里的車程路況平坦，騎起來負擔較小。

古蹟巡禮 還提供導覽服務

提到大稻埕就不得不提，獨具特色的巴洛克式風格和各式古蹟建築，騎著自行車可到達淡水河與基隆河匯聚的大龍峒，當地以保安宮為信仰中心，廟宇建築磅礡雅致，奉祀的卅六宮將神像更是當年聘請泉州名師許嚴耗時五年才完成的雕作。

若想更完整了解老台北故事，大稻埕碼頭的藍色水路微旅行，除了可從大稻埕駛往淡水碼頭外，還提供古蹟導覽服務，可在搭船前先花一小時來場古蹟巡禮。

年節氣溫仍偏低 注意禦寒

交通局提醒民眾，雖然小年夜前夕北部氣溫有望回升，但河濱自行車道沿途都在河邊，若年節氣溫仍屬偏低，騎車須注意禦寒。