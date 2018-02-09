〈台北都會〉若是震央恐倒4千棟房 柯P：加強都更

2018-02-09

〔記者鍾泓良／台北報導〕花蓮發生規模六．○地震，前內政部長李鴻源便警告，若震央在台北市，恐會有四千棟房子倒塌。市長柯文哲昨受訪證實與市府預估差不多，表示北市府每三個月都會檢討都更政策，市府也會滾動式修正前進。

列管海砂屋 罰錢、斷水電

柯文哲直說，想要都更的市民都會認為可以「一坪換一坪附贈一個車位」，強調「天下哪有這麼好的事情？」面對北市列管四十六處海砂屋，除了備受關注的內湖合家歡社區、士林鳳凰華夏外，其餘均未改善，即使市府對住戶開罰五千到六萬元，也未讓更新更順利，柯坦言將加強都更力道，除了罰錢外，還是要斷水電。

都更處統計，從九十年公布「台北市都市更新自治條例」至今，僅有四百一十二案申請都更，其中三百一十五案經都更會核定；都發局補充，並非經過核定就等於動工，有許多都更案因與不同意戶協調時間長而久久無法拆除、動工。

柯文哲說，市府評估過，若台北發生與前年台南大地震相同規模地震，台北恐有四千棟房屋倒塌並有六萬人死亡，所以都市更新非做不可。但依照目前的都更方法，估計要一千年才會完成都更，因此都更政策應該不停檢討。

柯：將捐一個月薪水賑災

花蓮地震以後，總統蔡英文以及許多首長、藍綠立委均已表達捐錢，然而前天詢問柯文哲時並無回應，媒體昨再詢問時，他明確表示自己會捐，但要回家算一算還有多少錢可以捐，大約將捐出市長一個月薪水、約十八萬元。