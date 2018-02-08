〈台北都會〉《台北過好年系列二-賞花篇》賞花免出國 春遊花現美景

2018-02-08

內溝溪樂活公園 可欣賞夜櫻

〔記者鍾泓良／台北報導〕春節將至，民眾與其出國，不妨趁著放假期間在台北市賞花。台北市公園處表示，今年除可選擇上陽明山賞櫻花，內湖內溝溪旁的樂活公園同樣是北市市區內賞櫻好去處，公園處近期加入夜間照明，讓民眾不用搭飛機去日本京阪神也能欣賞到「夜櫻」美景。而每年人潮很多的士林官邸今年首次引進鬱金香，讓民眾在過年期間也可體驗歐洲荷蘭風情。

公園處表示，今年冬天來得比較晚，所以預計民眾春節上山可以看到八重櫻及山櫻花，其中以陽明山第二停車場旁的水濂洞區密度最高。而往陽明山路上的花卉試驗中心同樣也會有八重櫻及許多種類的茶花開放給民眾觀賞。

士林官邸鬱金香 估年初一起盛開

而春天除了櫻花外，士林官邸今年也引進了來自國外的鬱金香及風信子，與士林官邸每年都會常駐的「蝴蝶蘭」一同擺設，將有中西合併的美貌。園藝所主任賀綺華表示，今年冬天來得晚，預估鬱金香將延後幾天盛開，一般的鬱金香預計大年初一盛開，特殊的鬱金香則大約初二、初三才會開。

花博公園 可見玫瑰、玉米百合身影

花博公園一年四季都會有約五百株玫瑰，同時古典玫瑰園區也種植了許多大花蔥、玉米百合等。圓山公園管理所主任林賢達表示，玫瑰的盛開期間約是四月初，但民眾如果來到玫瑰園也是可以看到零星玫瑰。

另外，大地處也推薦位於士林區平菁街的竹林步道，不僅同時可以欣賞步道旁的櫻花，也可以享受嫩綠青翠的竹林，一次享受不同的景色。而位於北投的上清宮步道或貫穿櫻花林的風尾步道，也都是適合的賞櫻步道。