〈台北都會〉環狀線施工進度 新北市府：年底完工

〔記者邱書昱／新北報導〕近來地震頻傳又逢農曆年前，新北市長朱立倫昨天到施工中的捷運工區慰勞工程人員並發送福袋，確認工地安全未受地震影響，他提醒施工單位務必注意安全及工程品質，現場也啟動環狀線電聯車，朱立倫進入車廂內部視察，預計今年底如期完工。
朱立倫昨天先後到淡海輕軌、環狀線、萬大線、安坑輕軌、三鶯線的施工區慰勞工程人員，他指出，環狀線第一階段及淡海輕軌綠山線將於今年底完工，萬大—中和—樹林線、安坑輕軌工程進度約三成，三鶯線的進度接近兩成，在積極趕工之餘也要注重品質和安全，民生汐止線還在等第二階段環境評估，希望中央盡快核定。
朱立倫在十四張車站視察時，關心環狀線電聯車主線測試情形，台北市捷運工程局機電工程處表示，電聯車已驗證通過十四張車站到板新站的原型車空車時速八十公里的動態行駛測試與煞車性能測試，可在今年底完工。
由於花蓮縣前晚發生強震造成建築物倒塌，朱立倫強調工程安全，確認各工地未受到地震影響後，提醒施工單位注意施工安全及工程品質，台灣處於地震活躍區，所有工程設計都要採用最嚴格的要求。
新北市捷運工程局副局長李政安表示，新北境內已經通車的捷運線長度，從升格前的三十一．四公里增加到六十六．六六公里，車站數由二十五座增加到四十一座，包括新莊線、土城延伸頂埔站、機場捷運線等，整體進度已完成四十五．九％，再加上淡海輕軌、環狀線、萬大線、安坑輕軌、三鶯線完工後，總長度將達一一七．五九公里，車站一○一座。
李政安說，今年將持續向中央爭取核定萬大—中和—樹林線的第二期財務計畫、環狀線第二階段綜合規劃報告，以及民生汐止線綜合規劃報告。