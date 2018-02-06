〈北部〉台大新竹分院新早療中心揭牌 大新竹4600名遲緩兒受惠

2018-02-06

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅以及企業界捐贈者昨天在台大醫院新竹分院共同為新早療中心揭牌，林智堅肯定院方投入早期療育服務，率先成立大新竹地區第一家「發展遲緩兒童聯合評估中心」，為眾多有早療需求的家庭提供專業醫療服務，更將嘉惠大新竹地區四千六百名遲緩兒。

院長洪冠予表示，當初因早期療育需求兒童人數日益增加，醫院硬體設備空間不敷使用，且治療排程須延至半年甚至一年後。有鑑於此，積極推動「新早期療育中心整建計畫」。

整建後的新早療中心提供了更舒適、完善及專業的療育空間，例如新增電腦科技認知治療室、多功能治療室、遊戲式語音回饋分析訓練系統工作站、療育景觀花園、兒童專用跑步機等設備設施；提升語言治療室隔音設備、更新療育訓練器材，讓小朋友獲得更好的專業治療；此外，增設無障礙坡道、親子廁所等，讓空間更具便利性。

復健部主任潘信良說，除了硬體提升外，在軟體的服務方面也做了一些努力，包括擴編語言治療、物理治療、職能治療等人力，以服務更多的早療兒童。去年底結合清華大學特教資源，在清大特教系朱思穎老師的督導下，為準備要上幼兒園的早療兒童提供不同發展領域的教學活動，以利早療兒童銜接幼教教育。同時率先成立大新竹地區兒童肉毒桿菌注射門診，讓兒童可就近獲得在地醫療。增設社服特別門診，協助弱勢家庭兒童免費治療。下月起將增聘臨床心理師，加強心理治療服務。

早療中心賴彥廷主任表示，零到六歲遲緩兒的發生率約七％。衛生福利部每年約收到兩萬多個發展遲緩兒童通報個案。根據新竹市每年新生兒人數推估，大新竹地區發展遲緩兒約超過四千六百名。六歲以前是發展遲緩兒童早期療育的重要階段，三歲以前更是早療的「黃金期」，透過適當的治療與教育訓練，可改善或降低兒童發展遲緩的現象，甚至可有效減輕未來障礙的程度。