〈中部〉彰縣8個警分局 6位分局長異動

2018-02-06

溪湖警分局長 調苗縣警務參

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全國中高階警官大調動，彰化縣警局八個分局，就有六個分局的分局長異動，其中溪湖警分局長楊山明調任苗栗縣警察局警務參，令警界跌破眼鏡，也有基層表達不捨。

有人覺不捨 有人平常心看待

昨天公布的調動，彰化縣警局多人都在調動名單，其中最令人注目的就是溪湖警分局長楊山明調任警務參，有基層員警得知後非常捨不得，楊山明賞罰分明，只要員警有良好表現，楊山明都會立刻給予獎賞。

不過，也有警界認為，警官調動都很正常，應該以平常心看待。

這波警界調動，彰化縣警局異動部分有彰化縣警察局副局長賈立民調任臺中市政府警察局督察，彰化縣警察局督察長蔡春富陞任澎湖縣政府警察局副局長；金門縣警察局主任秘書江麗芬調任彰化縣警察局督察長。

在分局長部分，員林警分局長唐念舜調任南投縣警察局主任秘書；雲林縣警局臺西分局長張益禎調任員林警分局長。

彰化縣芳苑分局長江建宏調任苗栗縣警局苗栗分局長；屏東縣警察局潮州分局長蘇玉坪調任芳苑警分局長。

彰化警分局長陳順和調任鐵路警察局高雄分局分局長；和美警分局長洪宏榮調任彰化警分局長。

鹿港警分局劉明興調任南投縣警局南投分局長；嘉義縣警察局中埔分局長施宇峰調任局鹿港分局長。

溪湖警分局長楊山明調任苗栗縣警察局警務參；嘉義縣警察局水上分局長陳俊明調任溪湖分局長。