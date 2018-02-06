〈中部〉沼氣變熱能 養豬戶暖氣吹免錢

2018-02-06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕寒流報到，氣溫直直降，彰化縣溪州鄉豬農張文群家的暖氣卻「吹免驚」。原來，其熱源來自豬糞處理池的「沼氣」，但你知道嗎？彰化縣像張文群這樣擁有「沼氣熱能」的養豬戶近年來「屈指可數」，原因是小畜農的養豬頭數近年大幅縮減，加上沼氣變熱能，經濟效益不大，許多豬農設備壞掉後就不修理了。

張文群說，二十年前他飼養的豬隻約有兩千隻，為了符合環保規定，一定要蓋豬糞處理槽，當年他斥資五百萬元，豬糞進入槽內，加入腐化菌，約十五天後，臭不可聞的豬糞變成有機肥，過程中會產生沼氣，接管到豬舍和住家，沼氣就產生熱能。

他說，沼氣就像家裡的瓦斯一樣，無色無味，但要加安全氣閥，開關打開，成為紅通通的熱源，溫度馬上來到二、三百度，他裝上沼氣燈罩，作為豬舍的熱源，寒流一來，把遮風罩降下，三百坪的豬舍立即成為暖氣房。

張文群表示，其實這種熱源派上用場的機會不多，台灣冬天只有冷幾天，大費周章牽管，不符成本，而現在豬隻養得比較少，暖氣只吹「仔豬舍」，作用更低，很多豬農沼氣設施壞了就不修了。

彰化縣政府農業處長黃碧海表示，綠能已成為時代趨勢，農委會有許多獎勵豬農提昇處理槽價值的措施，作沼氣發電或回收利用，詳情可上農委會網站。

黃碧海說，縣內豬農把沼氣當作能源者不多，主因為養豬規模太小，通常要二、三千隻的養豬場才能產生經濟規模，只有排泄物多，沼氣足夠，會有能源收集車前來收沼氣，對豬農產生另一筆收益。