〈北部〉寒流發威 禦寒物資助街友

2018-02-05

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕天冷心不冷！入冬最強寒流發威、戶外猶如冰窖，市府社會局「街友外展服務中心」與人安基金會對街友們提供緊急熱食、短期住宿、熱水盥洗，增加了多名街友入住，還有外套、棉被及泡麵等禦寒物資供弱勢民眾索取，至昨天有一五六人領取。

3據點僅5人入住

街友外展服務中心（桃園區永樂街八十號）最多可收容廿五人，原有十三個住民、近日低溫來襲增加兩人入住禦寒；人安基金會桃園平安站（桃園區永樂街七十號）原有十個住民、低溫時多一人入住，中壢平安站（中壢區福州二街四十六號）有九個住民、近日也增加兩人入住。

社會局社會救助科社工員謝弘益說，去年入秋前社會局已進行大規模訪視，並發放禦寒物資給有需求的街友或弱勢，目前列冊名單有一八三人，每一波寒流來襲都會再行巡查，並將老、病等生活難以自理者協助安置在社會福利機構。

謝弘益坦言，寒流時前往尋求庇護的街友並不多，由於收容據點集中在桃園、中壢，習慣在其他區域活動的街友前往意願低，加上收容場所夜間不開放隨意進出，街友會覺得不自由，寧願只領取禦寒物資自在生活。

社會局寒流期間也發放外套、睡袋、暖暖包、泡麵、衛生衣褲及盥洗用品等，謝弘益說，最令人擔憂的就是酗酒街友，多年前曾有個案因酒醉睡在路邊而凍死，此後針對有飲酒習慣的街友加強巡視，也呼籲大眾多加關懷。

桃園、中壢火車站有免費外套

此外，綠黨桃園市黨部在台鐵桃園站的站前手扶梯、台鐵中壢站地下道舉行「愛心衣架」活動，鼓勵大家掛上穿不到的外套，也讓有需要的人不需登記，直接挑選、免費穿走需要的外套。

不過，台鐵中壢站地下道的先是衣架被取走，前天連掛衣架都不見了，對此，中壢站發起人歐陽霆表示，考慮到也許真的有人需要這個可以伸縮的掛衣架，因此不打算報案。中壢警方表示，因活動現場海報寫著「有需要可取走 」，因此不構成違法要件，警方會加強訪查與巡邏，讓關懷活動能繼續進行。