〈中部〉阿章6年沒過年 寒士圍爐享溫情

2018-02-05

寒士吃飽30 彰化席開75桌

〔記者張聰秋／彰化報導〕在歲末年終之際，由人安、創世、華山基金會策略聯盟，和彰化縣政府社會處共同舉辦的「寒士吃飽三十」愛心尾牙活動，昨天在彰化縣體育館舉行，其間席開七十五桌，總共宴請七五○位街友及社會邊緣戶，大家一同享用了一頓團圓飯、並領取紅包（關懷慰問金）和依必朗公司捐贈的沐浴用品與熱心人士捐贈棉被，提前感受年節氛圍。

五十五歲「阿章」昨天也來到現場，他在機械工廠擔任作業員有十五年之久，後來因胰臟發炎而住院一個月，沒想到出院後身體一直不好，因而遭到公司辭退，在收入短缺下，又因醫療費用而花光積蓄，最後付不出房租，頓時成為無業遊民，只能夜宿溪湖公園、超市、廟宇等，前後長達半年之久，目前經轉介而到人安基金會彰化平安站，暫時收容於站內。

阿章已經六年沒有跟家人過年團圓，他說，自己從小就是養子，在養父過世後，家人間感情也淡了，少與家人聯繫，長期流浪在外，昨天難得能與大家一起圍爐吃飯，他有感而發說，「心很溫暖！」

「寒士吃飽三十」 活動今年邁入第廿八屆，活動起源於一九八七年除夕，從發送卅個便當給飢寒交迫的街友開始，一九九一年在台北萬華舊火車站前騎樓舉辦第一屆，席開十桌宴請一百位街友，二○一二年起擴大邀請清寒單親媽媽、獨居長輩、社會邊緣人參加，從「街友尾牙」更名為「寒士吃飽三十尾牙」。