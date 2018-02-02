〈南部〉感覺不祥 富山部落促遷移紀念碑

2018-02-02

7年死20人 排灣族人臆測觸怒祖靈

〔記者陳賢義／台東報導〕台東大武鄉排灣族富山部落村民於民國一百年入住大武永久屋，卅一戶、一百五十餘人七年來因病、交通事故、意外，甚至自殺死了廿人，村民心慌臆測可能是遷村、及在永久屋入口豎立石當敢紀念碑時未依傳統舉行祭祀惹怒祖靈，外縣市地理師現勘也認為看似「墓碑」不宜，連署要求拆遷至在地海濱公園。

一九九八年的八八風災狂襲，傾瀉而下的土石流幾近淹沒當時位於陡坡的富山部落，成為全國第一個被劃定為土石流潛在特定區域，災後經與世界展望會合作，舉村遷移至大武國小舊址，興建卅一戶永久屋。永久屋外觀採歐式小木屋風格，配上倚山面海的環境，讓不少路經遊客誤以為是民宿，結伴參觀氣炸住戶；隨後又因永久屋位於台九線旁、且在轉彎處，途經車輛只要車速過快，就會衝撞進永久屋前廣場危及住戶，進而豎立了石敢當紀念碑以維護安全，也載註了遷村沿革。

民國一百年入住，短短七年部落族人就因生病、交通事故、意外，甚至自殺走了廿人，其中多為染病老年人。有老人家認為遷村、豎立紀念碑時均未依傳統舉行祭祀，才會觸怒祖靈招來不祥，致使人心惶惶，因而連署遷移紀念碑，並在日前將連署陳情書送交鄉公所。大武村村長董炎輝表示，由於族人都認為不吉祥，且經外縣市地理師現勘，也認為紀念碑外觀看似墓碑不宜，因而尊重部落決議連署遷移。大武鄉長趙宏翰則表示，尊重部落意見，現正估算遷移經費。