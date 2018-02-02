〈台北都會〉淡江大橋主橋段8度招標 祭800萬獎勵

2018-02-02

給第二到第五名投標廠商

〔記者陳心瑜／新北報導〕連結淡水及八里的淡江大橋主橋段（第三標）工程，去年起七度因「零投標」而流標，公路總局為提高廠商投標意願，將於三月十三日第八度開標時，發給第二到第五名的四家評分合格投標廠商各兩百萬元獎勵金，這在國內工程標案相當少見，並放寬十多項條約內容，若順利標出，淡江大橋可望於二○二四年完工通車。

學者：設計超出預算應檢討

對此，淡江大學建築系副教授黃瑞茂表示，相較於這件預算不斷增加、高達一二五億的重大工程，兩百萬獎勵金已非爭議重點，政府應檢討為何在當初競圖時，讓遠遠超出預算的工程設計得標？相關官員未善盡把關責任，如今才因工程執行艱鉅，導致沒有廠商願意投標，結果還要發獎勵金請廠商來。

淡江大橋連接八里、淡水，全長約十二公里，第三標主橋段工程因為廠商覺得預算金額少、工期短、施工風險高等問題，從去年一月至今已流標七次，公路總局只得不斷放寬條件，工程預算從八十五億元陸續增加到目前一百廿五億元，工期也從原先四十八個月延長到六十八個月。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長吳昭煌表示，三月第八度開標公告中，工程設計、施工規範及預算工期都不變，仍維持一百廿五億元預算、六十八個月工期，但這次得標廠商除外，其它經過評選合格的第二至第五名參與投標廠商，各可獲兩百萬獎勵金。

對於外界質疑為何「陪榜」的廠商反而獲得獎勵金？不願投標的業者會因兩百萬元就競標？吳昭煌解釋說，得標的廠商只要妥善進行風險控管，就能從一二五億元工程款中獲取應有利潤，兩百萬元獎勵金看似不少，但不會有廠商為了賺這筆錢而貿然投標，萬一得標就必須繳交履約保證金，不履約要沒收保證金，合格的廠商不會貪小失大。

吳昭煌表示，這是公路總局首度在工程招標中發放獎勵金，依據「機關巨額工程採購採最有利標決標作業要點」實施，提高廠商投標意願、降低廠商備標成本。

他說，廠商擔心的工程風險等問題，已在契約載明行政協助方式，施工期間不可抗拒的因素，包括淡水河捕鰻漁民抗議、東北季風強勁或天雨必須暫停施工等，都可辦理工期展延；營建期間，物價指數波動改採個別項目計算調整款；至於職安問題，因主橋最大跨徑達四百五十公尺，主塔高兩百一十一公尺、近七十層樓高度，施工風險很大，廠商若已依規定作業仍發生職災，公路總局會向勞安主管機關說明。

淡江大橋工程共分三標，第一標工程已在前年十一月竣工，第二標工程分別位於八里端與淡水端，正在進行中，第二標工程預計二○二○年完成。