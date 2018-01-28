〈北部〉桃園-安大略3/25直航 飛洛城新選擇

距洛杉磯不到60公里
〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦去年七月率團訪問美國，參訪姊妹市加州聖貝納迪諾郡（San Bernadino County）安大略國際機場，並簽署「台美推動機場城市交流聯合聲明」，推動兩機場直航；昨天清晨，安大略到桃園直航試航班機抵台，鄭文燦接機時表示，安大略國際機場具交通、腹地優勢，距離洛杉磯不到六十公里，可分散洛杉磯國際機場負荷，將成為旅客前往洛杉磯的另一個選擇，預計三月廿五日正式直航。
聖貝納迪諾郡位於美國加州東南部，面積五萬二千多平方公里，是美國本土面積最大的郡，人口約二百萬人，郡內有安大略國際機場，是美國物流業主要機場之一，與桃園市同為機場城市，於去年二月廿四日締結姊妹城市。
直航試航班機於昨天清晨抵台，聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman也搭乘該班機，Curt Hagman說，洛杉磯國際機場過於擁擠，目前安大略國際機場已經完成通航準備，華航也做好了準備，直航後從台灣到洛杉磯，可減少一小時航程時間，未來也可連結國內線往返美南、美西、墨西哥等地。
鄭文燦說，安大略國際機場是美國西岸航空貨運的中心，是FedEx、UPS的主要據點，「安大略—桃園」直航消息曝光後獲得熱烈回響，尤其是東洛杉磯距離安大略國際機場較近，未來包括東洛杉磯居民、觀光客都可利用該航線。
入關到起飛 大約1小時
華航董事長何煖軒說，「安大略—桃園」直航班機約花費半年時間規劃，試航班機的載客率是百分之百，預定三月廿五日正式直航，當地有非常多的亞裔居民，目前訂位狀況良好，從入關到起飛的時間不到一小時，大幅縮短航程時間。
安大略國際機場原本是由洛杉磯國際機場負責營運，二○一六年十一月轉為地方政府自營，機場管委會隨即馬不停蹄與各大航空公司接觸，促進飛機直航，去年鄭文燦率團訪美，華航董事長何煖軒也隨行，之後便開始規劃「桃園—安大略」直飛航班，未來民眾飛往美西，除舊金山、洛杉磯機場外，安大略是另一個選擇。