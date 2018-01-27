〈台北都會〉公宅變好厝邊 柯︰讓居民「有利可圖」

2018-01-27

〔記者蕭婷方／台北報導〕市長柯文哲昨視察甫落成的健康公宅，柯文哲致詞時表示，健康公宅的目標之一是要完善社區運作模式，包含托嬰、托老、社區活動中心、便利中心與診所都要整合，蓋完要讓周邊居民「有利可圖」，公宅不要像以前是鄰避設施，要變成好厝邊。

視察健康公宅 盼別成鄰避設施

位於松山區的健康公宅，距離捷運站步行不到十分鐘，為地下三層、地上十六層建築，提供五○七戶供市民居住，為北市第一個附設托嬰中心、老人服務中心、老人日間照顧中心與商店的公共住宅。

首個附托嬰、托老與商店公宅

柯文哲昨致詞說，北市興建社會住宅時目標是讓買不起房的人，至少租得起有品質的房屋，也會落實城市美學，不要變成醜台北，此外公宅也引進智慧電表、水表等奠定智慧城市基礎設施。

柯文哲強調，公宅也要完善社區運作模式，將托嬰、托老與社區活動中心等社會福利措施整合，蓋完要讓周邊居民「有利可圖」；公宅保障七％年輕朋友以專案方式進駐，希望扮演社區與公宅間的橋梁，「公宅不要像以前一樣被當作鄰避設施，要變成好厝邊。」

柯文哲表示，高房價是北市年輕人痛恨的事，今年底將有廿五座公宅開工；此外，分級租金補貼制度也都上路了，會以多元方案實踐居住正義。

健康公宅有一房型、二房型與三房型，距離捷運站步行不到十分鐘，格局也十分寬敞，租金從一萬零四百元到二萬七千二百元不等，昨申請抽籤截止，預計二月下旬進行抽籤，三月就可選屋，四月就陸續可入住。副市長林欽榮評估，公宅供不應求，目前有四千多件申請案，中簽率可能低於五％。