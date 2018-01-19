〈北部〉《桃園》租金補貼超額971戶 市府準備全買單

2018-01-19

已向中央爭取全額補助

〔記者陳昀／桃園報導〕市府配合中央執行租屋補貼政策，但今年符合資格的申請案比中央核定的八千戶多出九七一戶，市府住宅發展處昨天宣布，已向中央爭取全額補助，不成的話也會追加預算，讓所有符合資格者都能受到照顧。

桃園市有九九七三戶申請今年的租金補貼，經過審核有八九七一戶符合資格，住宅發展處長曾榮英說，一月已向中央爭取全額補助，倘若中央維持原補貼戶數，住發處會向市議會爭取墊付款，讓符合資格的申請戶不必擔心排序或抽籤結果。

創11年來申請戶數新高

住發處統計，租金補貼開辦十一年來，過去每年申請戶數平均落在四千餘戶，二○一五年開始大幅成長，從四九一八戶、五九九二戶、八五四五戶到今年的九九七三戶提出申請，創下新高。

曾榮英分析說，其實很多縣市的租金補貼額度都不足，桃園市人口大幅成長是可能因素，租金補貼的宣傳奏效還是主因，很多人過去根本不知道可以申請租金補貼；由於今年申請補貼的戶數創下十一年來新高，市府也已向中央提出要求，爭取明年度核定一萬戶租金補貼。

住發處住宅服務科科長陳宣宇說，租金補貼有排富條款，審核未通過者多為薪資所得超標、名下有不動產等，特別的是，不少人是租到用途不符的房屋而被退件，有些房東明明房屋謄本寫工廠、加油站等，卻改成套房出租，值得房客特別注意。

曾榮英說，租金補貼一月起會按月核撥，第一期補貼款月底前就會入帳，如果申請者申請時的租約期限將屆，必須在到期前二個月補上新租約才能順利核撥款項，否則會被取消資格。

租金補貼 桃園每月4千元

曾榮英提醒說，受補貼期間若將戶籍與租屋地遷到其他縣市，需在二個月內向遷移縣市的主管機關辦理「租金補貼遷移」，審核後可依照該縣市補貼金額繼續核撥到期滿為止；各縣市每戶每月的租金補貼如下：台北市五千元；新北市、桃園市、新竹縣市四千元；台南市、高雄市三千二百元；其他縣市三千元。