〈中部〉森鐵樟腦寮站旁停車場無照營業 擬開罰

2018-01-19

〔記者曾迺強／竹崎報導〕阿里山森林鐵路樟腦寮站旁是嘉義縣獨立山登山步道起點，有民眾指林務局嘉義林管處設的公有停車場指標不明顯，導致遊客誤進私人停車場，遭地主收費卻沒給收據，感覺「被搶錢」，質疑收費營運合法性；縣府建設處長林永福說，當地兩處私人停車場均無停車場登記證，今天派員勒令停止收費，若未改善，將依「停車場法」開罰三千至一萬五千元。

莊姓遊客反映，十六日開車至樟腦寮站，原欲拍攝上午進站的郵輪式列車「倒退」至站前Ｘ型支線的畫面，卻誤進私人停車場，待下車看見不遠處有林管處的停車場，要把車開往停放時，一名婦人自稱是地主，要他付停車費五十元，他見周邊無停車收費告示牌，向婦人索取停車收據，但她回應沒有在開收據，最後他付錢了事。

2私人停車場均無停車場登記證

經查，樟腦寮站旁三乃夫人廟後方「樟腦寮停車場」，為丙種建築用地闢建的二十格土石鋪面停車空間；地主李婦說，家人定期拔除場內雜草，讓遊客方便停車，酌收「清潔費」應不過分；沿小徑上行約一百公尺的「大石翁停車場」，規劃三個平台共五十格水泥鋪面停車空間，現場未見收費人員。

縣府農業處農務科長李秋瑩表示，大石翁停車場地號為農牧用地，將與公所現勘，若地主違反「區域計畫法」，將予裁罰並拆除地上物；林永福說，即使公有地出租給民間當收費停車場，也應申辦停車場登記證，民眾停車時可要求檢視登記證，否則業主被檢舉違法屬實，即可開罰。

林管處民國一○二年三月啟用位於樟腦寮站上方空地的十六格停車位，提供公務車輛使用，遊客也能停放，將研擬在周邊增設牌面，讓遊客循指標前往。