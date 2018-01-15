〈台北都會〉健康公宅招租 外縣市只保留5％

2018-01-15

柯：政治要符合人性

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於松山區健康路的健康公宅十二日開放招租，台北市長柯文哲昨到公宅視察時，媒體點出，設籍松山區保障卅％名額、其餘市民保障廿三％，反而外縣市只有保留五％，柯文哲解釋，因為蓋公宅當地人未必喜歡，若當地人優先，可以減少交通問題，同時降低反抗，「有時候政治還是要符合人性。」對於外縣市入住需求，柯文哲說，政策還是會滾動式修正，如果公宅增加到兩萬戶，所有面臨的問題會比較簡單，一步一步往前進就好了。

松山區在地保障30％

根據都發局的規劃，設籍在松山區者可保障卅％名額、其餘市民保障廿三％、特殊身分家戶保障廿％、低收入戶十％、青年創新回饋戶七％、原住民族五％，設籍外縣市者而在北市就學就業者，則可分到五％。

都發局進一步解釋，過去公宅出租都有保留一定戶數給當地民眾，藉此當作敦親睦鄰，如大龍峒第一次招租時就有保留廿％，興隆公宅則是保留卅％給旁邊的安康平宅原住戶。都發局也分析，通常參與抽公宅的人都以周邊承租戶最為踴躍，因為不會距離太遠，也熟悉周邊居住環境，所以未來也會這樣規劃。

政大地政系教授張金鶚表示，北市府出資興建公宅，優先保障市民責無旁貸，但考量北市外來人口眾多，在地人口比例似乎過高。

他強調，要給哪些群體多少保障名額沒有答案，只是政策選擇；但若可以做決定，他期待還是在保障市民的情況下，將外縣市人口調高。