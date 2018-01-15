〈中部〉打造新門面 台中車站廣場今動工

2018-01-15

機、汽車臨停區 移到建國路

〔記者張菁雅／台中報導〕配合鐵路高架化，市府推動「台中大車站計畫」，重塑站區都心。其中，台中車站廣場工程將於今天動工，廣場及周邊道路都將重新改造，預計八月中完工。交通局提醒民眾，機、汽車臨停接送區將移到建國路，計程車排班區、公車站牌則不受影響。

建設局長黃玉霖表示，台中車站廣場工程將改善整體都市景觀，廣場將設置舖面、植栽綠化，也進行周邊區域道路及人行道調整、無障礙通路設置，為民眾打造更安全、舒適的現代化休閒活動場域，同時搭配路型調整與景觀設計，讓現代化廣場及綠意休閒意象，與百年老車站景觀共融，打造台中市國際化入口嶄新門面。

這項工程之前由市府委託鐵路改建工程局中工處代辦，前年十二月六日開工，但因都市設計審議及交通維持計畫遲未能通過，導致工程停工，施工廠商因停工提出解約，工程停頓。

建設局與鐵工局去年十一月九日終止委託代辦，市府接收重新發包，工程經費約一億一千八百萬元，今天正式開工。

公車站牌不變 估8月中完工

建設局說明，工程範圍涵蓋建國路及中山路、台灣大道等路口，為減少施工期間對站前交通影響，工區劃分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ共五區，分兩階段進行。第一階段施作Ａ、Ｂ、Ｃ工區，預計五月廿日完成；第二階段進行Ｄ、Ｅ工區，並開放已完成工區供通行使用，預計八月中旬完工。

交通局長王義川表示，因廣場施工，原本在台中火車站的機車及汽車臨停接送區，將移到火車站廣場前的建國路，計程車排班區仍維持在建國路近中山路口，公車站位完全不受影響。施工期間，呼籲行人請沿行人通道指示行走，並由行穿線通過路口，勿擅自穿越道路以免發生危險。