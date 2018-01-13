〈南部〉白沙鄉托兒所 每人擁6坪開心農場

2018-01-13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖現在寸土寸金！但白沙鄉托兒所每名幼童坐擁六坪多開心農場，不僅空間超大，並搭配社區營造及爭取經費補助，邀請素人藝術家林毅城製作浮球裝置藝術，並增設遊憩設施，幕後最大功臣就是所長黃慶源、鄉長莊美李大力支持。

所長努力5年多 取得土地使用

占地六百七十八坪的「希望天地」，原本是銀合歡雜生的廢耕地，每逢春夏之際，毛毛蟲都會爬進校舍，造成師生不便；黃慶源接任所長後，立即查訪耆老，並由鄉公所調查地籍資料，發現土地分屬三位地主，散居在高雄、屏東及鳳山等地，黃嘗試以電話聯絡，沒有電話就寄信通知，歷經五年多努力，才取得所有地主土地使用同意書。

現在白沙鄉托兒所學童為一○四人，坐擁六百七十八坪開心農場，每人平分有六坪多空間，部分土地當開心農場，讓小朋友種植青江菜、白菜、茼蒿及高麗菜等不同蔬菜，由播種、施肥、耕土、除草及收穫等系列過程，都不假他人，自幼了解上天恩賜的食物不能浪費，更打破小朋友不愛吃蔬菜的陋習，也解決原本蟲害問題。

另外，黃也四處尋求資源建設希望天地，利用社區營造資源，邀請居住在小赤崁、現服務空軍的素人藝術家林毅城，以浮球製作裝置藝術放置其中，入口處麻雀更是一鳴驚人，可愛模樣吸引小朋友目光；至於南面原本規劃為花海，但因花期過短，改為草皮，並向縣長陳光復爭取二十萬元經費添購遊憩設施，成為托兒所及社區小朋友最佳休憩去處。