〈北部〉張藥房獲土地權狀 預計年底完成重建

2018-01-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南大埔張藥房原地重建一案，繼去年五月內政部承諾原地重建與屋主簽訂和解書、九月張藥房原址用地由道路用地變更為住宅用地後，包括張藥房等三戶都已拿到土地權狀；張藥房老闆張森文遺孀彭秀春表示，「懸著的心總算可以放下了！」預計年底前完成重建。

彭秀春說，目前規畫施工期程約在四、五月動工，預計年底前完成重建。對於能夠成功爭取重建，彭再三感謝各界幫忙，但她強調，希望政府以張藥房作為借鏡，積極推動土地徵收條例修法，從制度面進行徹底改善，才能避免悲劇再度重演。

苗栗縣府秘書長陳斌山則說，縣府已與黃福記所有地與地主協商，經同意後將科專三路打通連接到公義路，已發包施工。張藥房部分，縣府僅負責將土地地目變更後歸後，後續重建事宜則由內政部負責。

苗縣府在前縣長劉政鴻主政期間，推動新竹科學園區竹南基地開發案（又稱大埔開發案），於一○二年將張藥房、朱樹、黃福記及柯成福等四戶強行拆除，引發各界抨擊。

蔡英文總統上任後承諾將張藥房「蓋回來」，去年五月內政部與地主黃福記、朱樹等達成換、購地協議，並簽訂和解書草本，張藥房原地歸還、重建。

去年九月內政部都市計畫委員會審議通過，將張藥房原址的用地從道路用地變更回建築用地；苗縣政府地政處也在日前發出土地權狀，將土地正式歸還給張藥房。