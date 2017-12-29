〈台北都會〉獨老死沒人知 驚爆1社工照顧逾200人

2017-12-29

一般社工分配1人照顧25人

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市興隆公宅一期一區自二○一五年完工後，保障卅％弱勢戶進住，現供原安康平宅住戶居住，成柯市府任內第一個保障弱勢的「混居公宅」，日前爆出有住戶在屋內死亡多時，市府卻未能在第一時間發現。經記者調查，混居政策發展至今，由於社工人力嚴重不足，九十平宅住戶僅一名社工輔導，平均一人竟要輔導兩百多人。

柯：社會網路、守望相助要同步進行

市長柯文哲昨出席莒光段公宅開工儀式時對此表示，「這個偶爾會發生，所以公宅重點不是硬體，而是社會網路、守望相助等軟體也要同步進行。」但經記者調查發現，問題就出在市府的人力配置上。北市安康平宅近六百個「開案戶」、二千多人，現僅六名社工輔導、一個督導協助，平均一人要輔導超過九十戶、二百多人，遠高於兒少保護社工與開案數比例一：廿五。由於平宅社工人力嚴重缺乏、工作量大、業務內容龐雜，幾乎留不住人才。

市府：缺人力 列管90戶僅有1人服務

社會局社會救助科長蕭舒云無奈表示，興隆公宅為第一個明確訂定保障卅％弱勢戶的公宅，由於個案特殊、社工人力不足，有委託崔媽媽基金會進行「居住穩定服務」，協助特殊獨居長者等列管個案各項日常起居適應，不過人力確實嚴重不足，列管九十戶僅有一人能夠服務。實際詢問社工業務複雜度非常高，除一般定期訪視外，住戶與鄰里的磨合問題、適應環境問題，雖有民間團體協助，但涉及相關社福協助都要依靠一人。

崔媽媽：應有專職社工協助居民融合

崔媽媽基金會執行長呂秉怡直言，蓋公宅不能僅有硬體建設，更面臨社會安全網「軟性」政策服務不足困境；呂說，由於北市現行社工人力嚴重不足，僅能負責「緊急且重症」個案，建議北市未來公宅推動混居政策時，要有專職的社工處理、並協助社區居民融合。

北市社工師公會理事長李宏文則補充說明，社會安全網仰賴基層社工，但社工人力不足、勞動條件差，服務品質也會下降，已成安全網漏洞。據衛福部今年統計，全台合理社工人力為二萬三千人，現有缺口九千四百一十一人。

問及北市現行社工人力缺口、未來如何調配，北市社會局則表示無法統計。社會局社工科科長翁淑卿直言，由於開案類型太多、需求人力業務均散落各局處與相關科室，非由社會局統一整合、調配。