〈中部〉基本工資3萬 工業區︰景氣差很難

2017-12-29

〔記者張菁雅、張軒哲、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕針對總統蔡英文拋出國內基本工資調高至三萬元議題，台中工業區廠商協進會諮詢委員林桂熙表示，在目前大環境經濟不好的情形下，中小企業能維持營運已經不錯，二、三年內無法達到基本工資三萬元的目標，如果政府強制企業要做到，最後企業不是關門就是出走。

林桂熙指出，目前多數中小企業生意都不好，以員工月薪平均二萬五千元來說，要達到三萬元，還有五千元的差距，但景氣不好，訂單減少，中小企業要很努力才能維持營運，要企業主一次加薪五千元，是不可能的事，除非強制企業執行，但如此一來，最後企業不是關門就是出走，對台灣經濟、勞工就業更不利。

大甲知名糕餅店裕珍馨業者陳裕賢指出，公司新進員工底薪約二萬六千多元，每個月加獎金上看二萬八千元，但近期原物料高漲，奶油價格更是歷史新高，但售價也不能提高，有良心的業者經營會更困難。

台中市潭雅神工業廠商協進會總幹事陳政鴻表示，工業廠的基本工資都有三萬元，薪資不是問題，而是很多年輕人認為工業就是「做工」，不願意從事，起薪三萬二千元一樣找不到人。

大雅廚具︰三萬很公道

大雅廚房器具有限公司總經理楊素真說，勞工基本工資三萬元「很公道」，目前該公司僅有少數員工薪資尚未達三萬元，因效率不夠。不過她強調，台灣勞工的基本工資應與外勞脫鉤才合理。

位在中科園區的企業和大工業公司董事長沈國榮表示，企業有賺錢才能調整基本工資，雖然進入和大的員工起薪一開始無法到達三萬元，但員工一開始進入公司時約二萬多，不管學歷高低，只要進入公司滿兩年，考績在Ｂ級以上，就會調到三萬。