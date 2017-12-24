〈台北都會〉五分埔使用分區住變商 產發局長支持

2017-12-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕五分埔商圈長年遇發展瓶頸，面對平價服飾及網路拍賣衝擊，生意已多年不見起色，台北市長柯文哲昨到五分埔參加由商業處主辦的「五分埔COOL秀衣術節」，活動後與商圈業者會談半小時。產發局長林崇傑表示，五分埔商圈屬於第三種住宅區，對於既有的商業使用有限制，同時也不得開設餐飲業，因此業者希望可以變更成商業區；他認為要創造品牌及設計，確實可研擬住變商。另外，商圈也提到希望可以安排接駁車從信義商圈，把東區人潮帶過來。

禁做餐飲業 商圈發展受限

林崇傑表示，五分埔商圈為第三種住宅區，但依據「台北市土地使用分區管制規則」，第三種住宅區臨八公尺以下計畫道路，不得設置飲食店、咖啡店等，因此五分埔現況除了面對五分埔公園的第一排外，幾乎無法做餐飲業，但商圈業者希望五分埔可以多元發展，比如開發一條街專賣咖啡等特色。

五分埔商圈促進會理事長、永吉里長陳永昌表示，盼政府可以用專案辦理住變商，而對於部分住戶及商家期盼五分埔可以直接都更，所以他認為，住變商後再談都更是加分，因為容積率增加，所以兩者都可以一併進行。

另外，五分埔店家占用道路擺設服飾，今年四月被台北市都發局勒令限期改善，否則拆除，然而陳永昌說，目前還有一成未改善，一旁店家更氣憤地說，九成改善，一成卻未改善，「很不公平」！陳則說改善後確實比較暢通，盼公權力介入。

陳永昌也說，商圈生意多有好轉，做生意本來就是大起大落，認為現在最大問題是年輕員工很難請，「年輕人不願意做太多事情，要多休息」，認為服飾業不可能照「一例一休」作法。

林崇傑表示，五分埔在民國四、五十年代本來就是住工混合的「家庭即工廠」，是都市計畫變成住宅區，「我不是一個基本教義派的都市計畫人」，用傳統住宅區認定現有環境確實應該檢討。林也說，五分埔現在只有從國外批衣服來賣，開放打樣、設計人員進來才有機會創造品牌及設計，但也必須在商業區才能開工作坊。

信義區人潮 業者盼專車接駁

林崇傑表示，商圈業者希望接駁車從信義計畫區延伸過來，搭配明年四月要調整公車計價方式，期程規劃跟路線安排會交給交通局研擬，產發局則會持續協助、輔導商家轉型。