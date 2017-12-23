〈南部〉每坪188萬 大遠百「地王5連霸」

2017-12-23

土地現值與公告地價雙雙微降

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨發布一○七年土地現值與公告地價平均調幅，土地現值負○．四二％、公告地價負一％，均為縣市合併後首度調降；全市最高地價區段由苓雅區大遠百連五年蟬聯，每坪約一八八萬元，與今年、去年的價格一樣。

高雄市一○七年公告土地現值暨重新規定地價，昨經高市地價及標準地價評議委員會評議通過。

受多項稅制變革及低利率影響

高市地政局表示，全市房地產受多項稅制變革及低利率環境影響，今年仍處量增、價穩的盤整階段，統計去年九月二日至今年九月一日（一○七年度地價調整作業期間），全市買賣登記案量約四萬餘件，與前期相較微增六．四六％，但各區房價多持平或微降，土地價格支撐力道較弱。

經統計，全市公告土地現值平均調幅負○．四二％，占一般正常交易價格比例九十．四二％；地價平均調幅負一％，占一般正常交易價格比例為廿四．○二％，均為縣市合併以來首次調降。

地政局指出，高市地價呈南、北兩核心發展態勢，南高雄苓雅區的大遠百百貨，連續五年蟬聯全市最高地價區段，公告土地現值每坪約一八八萬元；大遠百一○四年公告土地現值每坪一六五萬元，一○五年漲到一八八萬元，今年、明年一樣都維持在一八八萬元。

博愛二路一帶每坪145萬 第二高

地政局分析，大遠百屬亞洲新灣區核心，周邊大型商辦及豪宅建案陸續興建，輕軌、高雄展覽館等重大建設相繼開發，是本區段地價不墜主因。

北高雄最高地價區段與今年相同，為漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值每坪約一四五萬元；漢神巨蛋為本市百貨業龍頭，周邊商圈發展活絡，地價支撐性強。

地政局說明，公告土地現值反映不動產市場現況及發展，也是市政建設成果呈現；公告地價為民眾申報地價、課徵地價稅依據，土地稅收是都市建設、進步重要支柱之一，盼市民支持。

調整結果將於明年元旦公告，可上網（http://landp.kcg.gov.tw）或至各地政所查閱。