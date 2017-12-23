〈中部〉湯圓熱量高 老幼最好小塊少量

2017-12-23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕昨日是冬至，民眾都會應景吃湯圓，但很多人忍不住嘴饞，吃下很多湯圓，大里仁愛醫院建議，湯圓熱量高，不宜多吃，同時，長者及小孩吞嚥能力差，最好切成小塊再食用。

大里仁愛醫院營養治療科營養師林嘉玲昨表示，湯圓屬糯米製品，有少部分民眾不適合食用，而且還高熱量，小湯圓十顆熱量高達七十大卡，相當於四分之一碗白飯，而芝麻或花生湯圓熱量更高，四顆熱量約二八○大卡，等於吃進一碗白飯。

建議在享用湯圓同時，可以減少澱粉類如飯、麵的攝取；而甜湯底則可以更換較清爽的湯底，如甜湯圓可以用代糖取代砂糖。

另外煮酒釀和雞蛋外，亦可以使用桂花、龍眼乾、紅棗、枸杞、肉桂來提味，或白木耳增加豐厚口感；小圓仔若要裹粉，可嘗試將腰果、杏仁、芝麻等健康堅果磨粉，當成沾粉來食用。

也有部分民眾對鹹湯圓情有獨鍾，營養師提醒調味時要少放點鹽巴，另外加入蔬菜、茼蒿、青江菜等葉菜或金針菇、草菇等菇類增加飽足感，亦可以柴魚或蔬菜高湯調味、減少豬油炸油蔥酥的量。

大里仁愛醫院急診部主任黃獻宏呼籲，家中如果有年幼孩童及腸、吞嚥、咀嚼能力不佳的年紀大長輩，或臥床民眾應避免食用湯圓，以免噎住，如果想吃也建議將湯圓切小塊、少量、陪同食用。