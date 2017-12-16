〈南部〉看好小琉球潛力 業者「搶灘」蓋旅店

2017-12-16

花5億買地上權 打造60房海景旅館

〔記者陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕看好小琉球觀光潛力，全台有九間設計旅店的連鎖旅店「承億文旅」將進駐島上，業者擬斥資五億元在港口邊購買「地上權」，在海景第一排打造的「無邊際泳池」飯店，消息傳出後，引起地方熱烈討論。

看好墾丁 業者砸6千萬蓋主題客房

統一渡假村則看好墾丁的旅遊實力，投資六千萬打造全新海洋主題客房，包括有「奇幻瀑布」、「海豚奇遇」、「歡樂沙灘」、「海灘派對」、「淘氣海豚」及「海底世界」共六種房型，每種主題都有專屬溫馨小故事，希望主打家庭遊客群。

承億文旅昨天指出，小琉球旅遊人次今年上看四十五萬人次，超過綠島的卅四萬人次，從東港搭船只要廿分鐘，全年不受東北季風影響，暑假島上一房難求。承億文旅集團董事長戴俊郎說，看好小琉球潛力，將結合鳳凰旅行社及鑫富都建設，打造小琉球專屬的海景第一排海島旅社。

鳳凰國際旅行社董事長張巍耀說，政府應努力將台灣美麗景點推薦給全世界的旅人，把外籍旅客從本島帶往小琉球。

官方樂見投資 地方憂影響生態環境

承億文旅將斥資五億元購買白沙港臨近空地四十二年的使用權，打造六十間房、SPA設施、高空無邊際泳池及海鮮直送的餐廳，預計耶誕節動土，兩年完工，一○九年試營運。

鵬管處表示，樂見業者投資小琉球，希望生態與觀光並存。

小琉球商圈協會理事長劉宗修說，承億文旅的旅店設計，可提升、刺激小琉球住宿品質；但如此大的量體，也讓人擔憂恐會影響小琉球的生態環境。