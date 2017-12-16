〈北部〉桃園農博綠色方舟展覽館上樑 下月完工

2017-12-16

農博明年4月4日正式登場

〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園農業博覽會四月試營運，預計明年四月四日正式登場、展期四十天，市府為迎接遊客，斥資五千萬元在新屋區文化路三段、東興路二段交叉口旁，新建「綠色方舟展覽館」，昨天由市長鄭文燦主持上樑典禮，預計於明年一月就能完工。

桃園農業博覽會基地佔地卅公頃，市府規劃向中央爭取三億元的補助，以兩年八億五千萬元的總經費，完成基地的硬體建築與設施，其中四月試營運時，新屋區大牛欄段後湖小段二六一地號等共一百廿筆土地，都已完成基礎設施工程，並增建光電廊道、光電埤塘等，完成八大展區的規劃。

農博基地30公頃 共有22展區

明年四月四日到五月十三日間，桃園農業博覽會將正式登場，展區將增加到廿二個，鄭文燦預告，每個展區都各有特色，例如茶葉館、氣象館、以新屋特色錦鯉設計的「錦鯉館」等，將以「打造智慧心農業，開展生活新饗宴」為主軸，規劃「特色產業專區」、「文創藝術專區」、「環境永續專區」、「多元文化專區」、「在地生活專區」、「智慧科技專區」等展區。

昨天上樑的綠色方舟展覽館，將是桃園農業博覽會的主展館，基地面積約為二八六○平方公尺，為一層樓、樓高十．二五公尺的綠色建築物，建築設計除包含水撲滿、太陽能面板、節能照明、低壓供電系統，還會以環保磁磚建造，希望能做為展現循環經濟的典範。

鄭文燦：帶動新屋觀光發展

鄭文燦說，桃園農業博覽會的展期結束後，廿二個展區硬體建設與各項設施都會保留，但未來每年會維持三成左右的展區內容替換率，讓民眾每年走訪桃園農業博覽會都能感受不同的特色與魅力，帶動新屋區的觀光發展。