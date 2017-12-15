〈北部〉世界高中徐御凱自由車摘金 進軍亞洲賽

2017-12-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市世界高中高一學生徐御凱，首次參加自由車全國錦標賽就拿到青男組廿公里個人計時賽冠軍及公路賽亞軍，已獲選國手的他，將參加明年二月亞洲青年自由車公路錦標賽，是最年輕的自由車國手，將全力以赴為台灣爭光。

徐御凱原本是練桌球，國二下學期才改練自由車，曾成功騎五十公里上武嶺，為參加全國錦標賽，除重量訓練及跑步，每天騎車超過三小時苦練，終於以廿九分四十九秒二二的好成績，在青男組廿公里個人計時賽奪冠。

徐御凱說，今年全中運時遇到集團摔車，眼看只剩不到一百五十公尺就到終點，但手部骨折的痛苦，讓他不得不放棄比賽，如今在全國自由車錦標賽奪冠，把全中運的贏回來，也更懂得保護身體，感謝高三學長謝均鴻隨行「護持」，讓他一路保持領先。

總統盃拳擊賽 黃于庭獲讚明日之星

一○六年全國總統盃拳擊錦標賽決賽成績也已出爐，新竹市拿到七金、八銀、四銅，成德高中獲頒團體第三名，高一小將黃于庭更獲國家隊外籍教練穆拉特稱讚有「明日之星」架勢。

就讀成德高中一年級的黃于庭從國中就練拳擊，升高中時家人搬離新竹，她因喜歡拳擊獨自留在新竹市練拳。

教練柯文明說，黃于庭對拳擊很執著且有想法，能充分發揮戰術，一個高一的選手就獲得總統盃金牌，實力很受肯定。