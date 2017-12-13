〈北部〉社福機構 資訊公開平台上線

2017-12-13

合法立案機構 資訊透明化

〔記者陳昀／桃園報導〕龍潭區私立「愛心長期照顧中心」今年三月發生大火釀成四死，業者被發現非法私設床位、超收長者；為了避免民眾被不肖業者蒙蔽，市府社會局為此建置的線上平台已經上線，將合法立案的社會福利機構資訊公開，讓民眾查詢。

社會局長古梓龍表示，為免憾事重演，社會局「機構床位查詢系統」提供全市老人福利機構、身心障礙福利機構、兒童及少年福利機構、托嬰中心等的資訊，要讓所有資訊透明化。

按季公布缺失及改善狀況

他說，平台揭露資訊包含地點、即時床位數（托嬰中心為收托數）、收費標準、稽查結果、評鑑等級等，方便民眾查詢、選擇適合入住的機構，未來也會按季公布社會局對各機構的稽查缺失及改善狀況。

古梓龍表示，「機構床位查詢系統」上線後，業者申報的資料一覽無遺，若申報不實，民眾上網一看就會「露餡」，社會局也能有效管理，杜絕不肖業者私自增加收容量。

資訊內容 每7天更新一次

社會局指出，系統以所在區域、公私立屬性、機構類型及評鑑等級分類，並揭露收費標準、補助金額、業者聯絡資訊，以及核定床位數、現有可申請床位數，資訊內容每七天就會更新一次，民眾可直接搜尋「桃園市政府社會局機構床位查詢系統」網站，電腦版、手機版皆可使用。