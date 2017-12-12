〈中部〉仁化墓區蓋球場 議員︰名不副實

2017-12-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員李天生昨質詢，大里仁化墓區為殯葬用地，卻興建機車考照場、籃球場，而大里國民運動中心設計案超出二百多坪卻還發包，質疑兩案疏失違法；市府回應，非都市計畫土地可調整成公共設施，大里國民運動中心則會合法追加預算。

李天生指出，大里第三公墓計有瑞城、仁化二墓區，其中瑞城殯葬用地已變更為遊憩用地，仁化雖維持殯葬用地，卻分別興建機車考照場、固定式圍籬及籃球場，本月再花費二百五十萬元鋪設ＰＵ籃球場，恐涉及違建問題。

他又說，市府在殯葬用地大興土木，但也有人申請興建溜冰場卻無下文，完全是「只准州官打球，不許百姓溜冰」，根本沒有依法行政，仁化墓區名不副實。

李天生表示，大里國民運動中心工程規劃三千二百多坪，設計案超出二百多坪，市府卻仍發包，超預算、超量體，市府主計處曾進行檢討，市府沒有依法行政。此案發生疏失，無法動工，中央補助款遭收回，完工恐遙遙無期。

市府︰非都計土地可調整

都發局說明，非都計土地如有變更需求就可調整；建設局長黃玉霖也說，瑞城墓區的溜冰場已規劃設計，將再尋求經費發包。

運動局長王慶堂表示，大里運動中心經都市審議委員要求，增加約二百多坪的貨梯及部分空間，增加經費約二千五百萬元，因為今年必須發包才能取得補助，所以市府配合實施，先刪減二千五百萬部分設備，日後再編列預算。