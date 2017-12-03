〈中部〉《畫展開幕》張花冠賣畫 為台灣燈會募款

2017-12-03

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣政府承辦明年台灣燈會，縣長張花冠為燈會經費募款，昨起在嘉縣表演藝術中心舉辦「抱誠守真‧花young嘉義」畫展及開幕茶會，展出她的七十幅作品，涵蓋嘉義的人物、美景、物產等題材，她形容自己是素人起家，自我調侃畫風是「民選派」。

導覽「丁丁是個人才」畫作 行銷柳丁

張花冠畫作主題有原住民人物、布袋鹽田夕照、梅山太平雲梯、高山茶葉等，她導覽一幅名為「丁丁是個人才」的柳丁樹畫作，順勢推銷梅山、竹崎等地盛產的柳丁，農村風情躍然於畫布。

企業、藝文界共襄盛舉 張盼募到千萬

企業界、藝文界等一百五十多人應邀與會，其中，國立歷史博物館副館長高玉珍說，張花冠畫作「大膽用色，充滿熱情」；而其中多幅女子畫像，畫中女子頸部細長、長髮後梳，觀賞民眾好奇是誰？張花冠自嘲是她年輕的模樣，「現在當阿嬤，（身材）回不去了」。

張花冠說，開幕茶會只邀好朋友，「沒邀中央高官」，自己當民代時處事圓融，但當行政首長後，做正確的事比圓融更重要，「無形中得罪不少人」；張花冠邊說邊將眼神望向投入下屆嘉義縣長選舉民進黨初選的議長張明達，張明達微微點頭作為回應，他稍後宣布捐三十萬元至燈會專戶，「以行動支持張縣長。」

張花冠表示，明年台灣燈會總經費五億五千萬元，縣府自籌五千萬元，還差二千多萬元，畫展至明年元月十四日，希望至少籌到一千萬元，幫助順利辦成燈會。