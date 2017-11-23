〈南部〉推動「新農人」有成 15人入選百大青農

2017-11-23

〔記者王涵平／新營報導〕台南推動新農人計畫有成，十五人入選第四屆百大青農，南市農業局表示，提供新農人技術學習、經營、產品行銷、通路整合等輔導，歡迎有志從農青年返鄉。

入選百大青農的新農人包括李佳原、劉家峻、胡育健、陳南和、吳哲宇、張祿堂（農糧類個人組）、黃文鵬、黃昭穎、楊詠仁、謝丙寅、張清文、葉盈志（農糧類團體組），以及徐嘉隆（漁業組）和徐紫珊、陳奇峯（畜牧組）。

麻豆區李佳原擁有土壤環境管理碩士的學歷，翔實記錄農作物的生長及施肥歷程，帶領家中的文旦、白柚園走向精緻化。東山區劉家峻為台南市高青合作農場場長，組織在地農民辦理柑橘的共同運銷及直銷。

官田區胡育健種植米、胡麻等作物，還運用菱角殼碳化再利用的巧思改善土壤和水質。玉井區陳南和種植甘 蔗，高品質的手工蔗糖受「微熱山丘」青睞指定契作。吳哲宇及張祿堂分別以種苗類獲選個人組。

將軍區的黃文鵬及歸仁區的謝丙寅則率領團隊入選百大青農「團體組」，黃文鵬從科技業轉職為農夫，為了種出鮮嫩翠綠的蘆筍，不惜下重本搭建溫室，率領團隊黃昭穎及楊詠仁一起經營的高品質綠蘆筍，深受消費者喜愛。

謝丙寅團隊經營的「芙園農場」種植各式農產，包括秈米、玉米、玉米筍、芒果、花生等，並打造「歸農棧」網路平台，凝聚在地新農人的向心力。

學甲區徐嘉隆採友善養殖石斑、草蝦，成立「一夫水產」的品牌。陳奇峯在麻豆成立種肉羊畜牧場，為提升國內肉羊品質不遺餘力。經營「甜心畜牧場」的徐紫珊是獲選的唯一女農民，利用有機玉米、黃豆和蔬菜等，在歸仁飼養有機蛋雞。