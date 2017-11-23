〈南部〉總質詢火爆 綠島鄉長鄉代打起來

2017-11-23

鄉代陳建平指鄉長鄭文仁先動手

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣綠島鄉代會定期會昨天鄉政總質詢，鄉代陳建平質疑鄉長鄭文仁「未依規定完成行政程序，就先編列預算炒作在地公館溫泉地皮，並以人頭購地」，兩人進而在休息時間發生肢體衝突，陳建平負傷按鈴申告，指控鄭文仁和鄉代會主席何富祥聯手傷害，鄭文仁則反駁是陳先揮拳，才會動手反擊，左眼也受傷，不願多做回應，將反告傷害。

拿著驗傷單和沾有血跡及鈕扣全部扯落的襯衫，陳建平趕搭昨日下午最後一班船前往台東地檢署提告，控訴國家給予他質詢權利，而他在質詢前也聲明在場若有意見，可在他陳述完提出異議，未料當他提及綠島公館溫泉附近都市計畫道路，未依規完成行政程序就編列預算，鄉民反映有炒地皮之嫌，而且包括鄉長及其兒女均有購地，主席就突然敲槌喊休息。

炒地皮話題引發衝突 陳告傷害

陳建平說，質詢被中斷，鄭文仁就走過來，二話不說就朝他狂打，右頸和左腿都掛彩，接著有人出面勸架，鄭文仁就大聲怒斥「我已經忍你很久了」。陳建平表示，他凡事都秉公處理，不知鄭為何會忍他很久。

何富祥則表示，陳質疑溫泉開發預算，針對這部分已向行政法院提起訴訟，陳已敗訴，又再提及已是抹黑，還質疑鄉長清廉，敲槌中斷是為了緩和氣氛，而鄭文仁走下台也是為了緩頰，未料陳建平突然揮拳，而他在勸阻過程中不知是否誤踩到陳，要告就告，事實真相就讓檢方調查釐清。

台東縣議員謝賢裕昨前往東檢聲援陳建平，強調問政有相對言論免責權，如果有人身攻擊可提告，但鄉政總質詢的時間是不能中斷的；其次，不依法定程序論政，卻使用暴力是不對的，因此到場給予關心與支持，並了解事件始末。