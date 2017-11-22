〈北部〉涉助廠商綁標 兩國小前校長被訴

2017-11-22

涉切割預算 規避政府採購法

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市中壢區龍岡國小前校長詹益鉅、新街國小前校長陳鍵源，二○一三年間因校舍老舊需改善，涉嫌切割預算規避政府採購法，讓弘兆錦公司負責人黃錦城等廠商，以「一條龍」方式承包校內四十萬元至數百萬元不等的工程，得利七百餘萬元。桃園地檢署昨偵結，依圖利罪將詹、陳二名前校長與黃男等人提起公訴。

檢方調查，詹、陳二人於二○一三年間因校舍老舊不堪，進行改善校舍老舊工程並充實專科教室設備，在勞務或工程採購案未成形且未辦理採購案公文簽辦作業前，同意讓黃錦城及長期合作的裝修設計業者李輝雄及葉庠昇，先到校內研商工程細節並進行場勘測量，為各校規劃並草擬工程採購案預算書等文件。

為掩護內定廠商，詹、陳二人涉嫌指示不知情的學校總務人員，參用黃男、李男、葉男等業者撰寫的預算書與相關文件，簽辦向市政府爭取工程經費的相關公文，且為使黃等人順利取得標案，還切割預算在十萬元以下，規避政府採購法，掩護黃男等人向其他建築師事務所借牌，並以特殊材料規格綁標，排除潛在競爭者，且還浮報預算牟取不法利益。

檢方調查，詹、陳涉嫌放任黃借用其他無意投標公司名義，以圍標方式操作，以此方式獲得不法利益七三九萬四七八一元。

亟欲重建 兩人稱不知有綁標

檢方訊問時，二名前校長供稱因校舍老舊不堪，亟欲重建校舍給予學生完善的教學環境，見黃男等人可幫忙爭取相關工程預算，才為其規避政府採購法取得工程，但二人均稱不知黃男等人有綁標行為。

檢方訊後考量二名前校長坦承犯行，且黃男等人犯後態度良好，昨依圖利罪將詹、陳二名前校長及黃姓廠商等人提起公訴，也建請法官從輕量刑。