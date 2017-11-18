〈中部〉公設地解編 市府：地主估分回5成5

2017-11-18

依內政部公告 配回土地5成為上限

〔記者黃鐘山／台中報導〕都發局正進行公共設施用地專案通盤檢討規劃案，市議員江肇國等人昨天說，市府預計解編三五八公頃跨區重劃公設保留地，地主等了四十年，應多加彌補；都發局說，估算地主分回比例約達五成五，市府則可取得一四○公頃開闢公共設施。

都發局表示，內政部一○二年公告的「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，以整體開發方式辦理公共設施用地檢討，土地所有權人配回土地以五成為上限，經市府爭取，內政部今年同意以市地重劃方式辦理，地主可配回土地提高至五成五，並成為全國一致的原則。

土地被列管數十年 議員認應彌補地主

江肇國質詢表示，全市有一六七五公頃的公設保留地，都發局預計解編四七○公頃，其中跨區市地重劃部分有三五八公頃，依現有分回比例計算，還給地主約一七九公頃，這些土地被列管三、四十年，地主損失不少，如果只拿回五成，非常不合理。

他又說，土地所有權人分回比例應提高至六成，擴大還地於民，彌補他們的損失；而通盤檢討後有六十個跨區重劃單元，公辦程序十分繁複，市府會不會又拖上卅年？應該凝聚地方的共識加速處理，避免圖利特定地區。

市議員邱素貞則建議，南區樹德里文小六六用地，卅多年未徵收，也沒有解編，因應樹義里與工學里學齡人口增加，當地有設校需求，應儘速規劃設校，否則納入跨區重劃，符合地方發展。

市議員曾朝榮也說，常接獲地主反映，劃為公設保留地一拖就是數十年，土地因此被綁住，無法開發使用，希望政府對於「公共設施保留地」應專案檢討有無保留必要。

民眾鄭張素珍、江進杉指出，他們的土地被劃為學校用地長達卅餘年，未徵收補償，周圍土地多已興建大樓及重劃開發完成，希望政府儘速開發，充分使用，否則應還地於民。

都發局長王俊傑說，已爭取土地所有權人領回可建築土地不得低於五成，經估算分回比例約可達到五成五，公辦重劃的時程將協調地政局積極辦理。