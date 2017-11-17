〈中部〉取代台灣塔 智慧營運中心競圖出爐

2017-11-17

樓高262公尺 將成台中最高地標

〔記者張菁雅／台中報導〕位於水湳經貿園區的智慧營運中心競圖結果十六日出爐，由劉培森建築師事務所獲選。智慧營運中心樓高二百六十二公尺，從頂樓觀景台可遠眺台灣海峽，將成為台中最高地標。

智慧營運中心是台灣塔的替代方案，前市長胡志強規劃推動台灣塔，預算八十億元，當時採國際競圖，由日本建築師藤本壯介獲首獎，根據其設計，台灣塔高三百一十八公尺，樓地板面積約五萬九千七百卅一平方公尺。

但台灣塔被質疑定位不明、預算暴增。市長林佳龍上任後，將水湳經貿園區重新定位為水湳智慧城，成為「智慧、創新、低碳」示範區，並停建台灣塔，調整為智慧營運中心，以智慧營運中心作為水湳智慧城的「管理大腦」。

劉培森建築師事務所獲選最優勝團隊

智慧營運中心競圖共有五家廠商進入第二階段評選，最後由劉培森建築師事務所獲選為最優勝團隊，取得優先議價權。而劉培森建築師事務所與曾獲普立茲克建築獎的法國建築師波宗巴克合作，成為注目焦點。

智慧營運中心透過開放式裙樓、空中廊道等設計串連周邊的中央公園、學術綠廊、中台灣電影中心，讓人群可以順暢流動，並將中央公園的廣大綠意透過裙樓坡道植被，延續至內部的公共空間，落實立體綠化的概念。

市長林佳龍表示，台中作為創意城市，建築是很重要的元素，智慧營運中心融入許多創意，樓高二百六十二公尺，將成為台中最高的城市地標，並加入觀景功能，不僅能鳥瞰大台中，還可看到台灣海峽及中央山脈。

智慧營運中心預算為七十六億元，工程費則為六十七億元，樓地板面積八萬九千五百卅六平方公尺。都發局長王俊傑表示，智慧營運中心工程費和台灣塔一樣，但設計費四億多元，只有台灣塔的一半，預計一○七年底完成細部設計及工程發包上網，一○八年下半年動工，一一一年底完工。