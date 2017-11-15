〈南部〉停車費欠繳大戶 5人財產被查封

2017-11-15

〔記者王俊忠／台南報導〕北部有民眾積欠公有停車費高達四百多萬元，引起行政執行署重視處理此問題，對於台南少數民眾欠繳停車費與罰款遲不清償，行政執行署台南分署昨派四組人馬、祭出查扣欠款人動產與不動產的霹靂手段！計凍結兩名欠款人存款共四萬多元、另兩人薪水被扣押；第五人的一筆土地公告現值約十萬元被查封。

欠款最多者 總金額16萬餘元

其中，欠款最多的是戶籍在台南的和姓義務人，共積欠四六七件停車費、總金額為十六萬餘元。和姓民眾是九十四年至九十六年間在台北停車累計欠費，由於他的戶籍在台南，台北停管單位遂移送行政執行署台南分署執行。

台南分署表示，昨前往和姓民眾處所執行，但人不在，其車子車籍也在台東，該分署會擇期通知和姓民眾出面執行，如果他繼續欠繳，會再針對其財產執行，不容有僥倖心態。

此外，南市交通局停管處移送行政執行署台南分署的停車費欠費前三名，依序為三萬二二八六元（三九三筆）、三萬○一○二元（三六○筆）與兩萬九三七二元（二八一筆）。昨天同樣前去執行，但未能執行到財產，分署會持續執行。

台南分署提醒，目前繳納南市路邊停車費相當方便，民眾可直接拿繳款單到超商繳款，繳費單如果遺失，可在停管處網站申請列印繳費通知單後，於繳款期限內到超商繳款，相關繳費方式可至南市停車管理處網站查詢。